محمد صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسطورته بأحرف من ذهب بعد أن بات أفضل هداف لليفربول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم "برميرليغ"، اثر ثنائيته في مرمى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد خلال الفوز التاريخي بسباعية نظيفة الاحد.

وتفوّق صلاح على حامل الرقم القياسي السابق روبي فاولر الذي سجل 127 هدفا لليفربول في الدوري الانكليزي الممتاز، إذ رفع "الفرعون" رصيده الى 129 في 205 مباريات. كما بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجّل في ست مباريات تواليا في شباك مانشستر يونايتد.

وعلّق صلاح على إنجازه "لا أعرف ما أقوله، لست قادرًا على وصف ما أشعر به ولكنه أحد أجمل أيام حياتي. إنه رقم وضعته نصب عيني منذ وصولي وأتمنى دائمًا أن أحطم الارقام ولكن الاهم الفوز بالالقاب مع الفريق"، واصفا الهدف الأخير له في مرمى مانشستر بأنه المفضّل لديه في صفوف ليفربول.

تابع ابن الثلاثين سنة "سأحتفل مع العائلة في المنزل، اتناول شاي البابونج وانام".

أشاد به اسطورة ليفربول السابق الاسكتلندي غرايم سونس أحد معلقي شبكة "سكاي سبورتس" بقوله بعد المباراة "لقد كان رائعا لنادي ليفربول. انه المهاجم الأكثر تعطشاً الذي رأيته، لكن جميع المهاجمين الكبار هم مثله. انه من الطراز العالمي".

المصدر / وكالات