فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عمليات هدم واسعة وإخطارات بوقف البناء في عدة مناطق بالضفة

لحظة وفاة لاعب خلال مباراة بكرة القدم

الشاطئ يرد بقوة على قرار منع الجمهور من حضور المباراة الفاصلة

عدد ساعات الصيام برمضان في الدول العربية لهذا العام

الاحتلال يعتقل شابين من مدينة قلقيلية

مباراة الشاطئ ونماء بدون حضور جماهيري

"التنمية الاجتماعية" تكشف عن مستجدات المنحة القطرية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس خالد الحاج من جنين

الأسير المقدسي الجريح "السلايمة" يدخل عامه الاعتقالي التاسع

حمادة يدعو لصدّ اقتحامات المستوطنين المرتقبة للأقصى

بالفيديو لحظة وفاة لاعب خلال مباراة بكرة القدم

06 مارس 2023 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
...

توفي مدافع راسينغ أبيدجان مصطفى سيلا جراء تعرضه لوعكة صحيّة خلال مباراة كان يخوضها فريقه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى العاجي، حسب ما أفاد ناديه الأحد.

وقدّم النادي تعازيه لأسرة اللاعب في بيان جاء فيه "تُوفي مدافعنا مصطفى سيلا هذه الأمسية إثر وعكة صحية تعرض لها داخل الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان أمام سول أف سي".

من جهته، أكد رئيس النادي لوغوسينا سيسيه لوكالة فرانس برس "خلال نقله إلى المستشفى، توفي مصطفى. انضم إلى النادي في أيلول/سبتمبر الماضي وكان يبلغ 21 عاماً".

وتوج راسينغ أبيدجان الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2018-2019، بطلاً في عام 2020، علماً أنه يحتل المركز السابع هذا الموسم.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#راسينغ أبيدجان #وفاة لاعب كرة قدم #مصطفى سيلا

متعلقات

الأكثر قراءة