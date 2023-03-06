الشاطئ يرد بقوة على قرار منع الجمهور من حضور المباراة الفاصلة

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي خدمات الشاطئ عن رفضه لقرار إقامة مباراته أمام نماء بدون حضور الجمهور، والتي من المقرر أن تجمعهما يوم الجمعة المقبل على ملعب اليرموك في الجولة 22 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

وقال الشاطئ لـ"فلسطين أون لاين" إن الفريق لعب مباراته مع نماء في مرحلة الذهاب على أرض الأخير وخسر البحرية وقتها بنتيجة 3-1، ورغم ذلك لم تقم جماهيره بأي تصرف سلبي واحترمت نتيجة المباراة، ومن حق الشاطئ أن يلعب مباراة الإياب على ملعبه وبين جماهيره لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وشدد الشاطئ على العلاقة الوطيدة التي تربطه بنادي نماء ولم يسبق أن حدث أي خلاف بينهما، إلى جانب أن البحرية يعد من أكبر الأندية الجماهيرية على مستوى فلسطين وسبق أن تحمل النادي مسؤولياته الكاملة أمام جماهيره.

وأضاف أن النادي سيكون مسؤول كامل المسؤولية عن أي أمر يصدر عن جماهيره مهما كانت العواقب، مبينا أن جماهير البحرية لم تخالف القوانين واللوائح وأظهرت التزامها الكبير منذ بداية الموسم في مساندة دائمة للفريق فقط.

ولوح أنه في حال الإصرار على قرار منع الجمهور من حضور المباراة فإن لجنة تسيير أعمال النادي ستتقدم بإستقالتها وترفع يدها ومسؤولياتها عن الجماهير التي ستكون هي صاحبة القرار.

المصدر / فلسطين أون لاين