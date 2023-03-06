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مباراة الشاطئ ونماء بدون حضور جماهيري

06 مارس 2023 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
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وائل الحلبي

كشف مصدر موثوق أن مباراة خدمات الشاطئ ونماء والمقررة يوم الجمعة القادم على ملعب اليرموك، ستقام بدون حضور الجمهور في ظل التخوف من حدوث أي أزمة بعد المباراة.

وقال المصدر ل:"فلسطين أون لاين" إنه تم ابلاغ اتحاد كرة القدم من الجهات المختصة بإقامة المباراة بدون حضور الجمهور، خاصة بعد حالة الاحتقان التي سادت عقب مباراة ديربي رفح بين جماهير القطبين 

وأكد المصدر أن الجهات المختصة ترى من الضروري منع حضور الجمهور في هذا اللقاء لمنع حدوث أي ضرر أو مكروه لأي من المشجعين، في ظل التخوف من ردات الفعل السلبية مهما كانت نتيجة المباراة.

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#فعالية رياضية

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