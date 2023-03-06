"التنمية الاجتماعية" تكشف عن مستجدات المنحة القطرية

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن مستجدات المنحة القطرية التي يتم صرفها للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية: إن "الوزارة تقوم حالياً بفلترة ومراجعة الأسماء المسجلة سابقاً والتي تم وضعها على قوائم انتظار المنحة القطرية، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن أي أسماء جديدة يتم اعتمادها في عملية الصرف".

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وحذرت الكحلوت، المواطنين من التعامل مع أي روابط تسجيل جديدة، تتعلق بالمنحة القطرية، موضحةً أن الوزارة لم تعلن عن آلية جديدة للتسجيل بالمنحة القطرية كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووعدت بالإعلان عن أي مستجدات بشأن المنحة عبر موقع الوزارة وصفحتها على فيسبوك.

المصدر / فلسطين أون لاين