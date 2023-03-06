الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس خالد الحاج من جنين

جددت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس خالد الحاج من جنين، لمدّة 6 شهور إضافية للمرة الثالثة على التوالي.

واعتقل الحاج 57 عاماً من منزله في جنين، خلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة شنتها قوات الاحتلال في 9 من مارس 2022.

ونقل الاحتلال الحاج حينها لسجن مجدو، ثم جرى تحويله للاعتقال الاداري، علماً أنه أسير محرر، قضى 16 عاماً خلف القضبان في اعتقالات متعددة منها 13 عاماً رهن الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه 7 أبناء.

وعمل القيادي الحاج ناطقًا باسم حركة حماس في جنين، كما عمل مدرسًا، ويعتبر أحد وجهاء المدينة.

ويحمل القيادي الحاج سجلاً نضالياً مشرفاً وعظيماً، حيث تعرض لملاحقة الاحتلال والاعتقال والتهديد مراراً، بسبب مواقفه الوطنية المشرفة.

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وإلى جانب القيادي الحاج، تغيب سجون الاحتلال عدداً من قيادات حركة حماس في الضفة الغربية تحت سيف الاعتقال الإداري بينهم، الشيخ حسن الورديان والقيادي عبد الجبار جرار، والقياديين فازع ونادر صوافطة ومحمود البرغوثي وناصر عبد الجواد وفرحان علقم ونزيه أبو عون وعز الدين عمارنة وحسام حرب.

وارتفع عدد المعتقلين الإداريين خلال العام الجاري إلى 914 معتقلا، مقارنة ب483 معتقلاً في ذات الوقت من العام الماضي، أي بزيادة بنسبة 100% تعتبر الأعلى منذ 15 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين