الأسير المقدسي الجريح "السلايمة" يدخل عامه الاعتقالي التاسع

أفادت مصادر حقوقية، اليوم الاثنين، أن الأسير المقدسي الجريح محمد محمود السلايمة، دخل عامه الاعتقالي التاسع على التوالي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان محمد قد اعتقل بتاريخ 6 مارس 2015، بعد أن نفذ عملية دهس أصيب خلالها 5 من جنود الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأصاب جنود الاحتلال، المقدسي السلايمة ب8 رصاصات، وتركه ينزف لكنه نجا وجرى اعتقاله.

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وأصدر الاحتلال بحقه حكما بالسجن لمدة 25 عاماً وفرضت عليه غرامة مالية تقدر ب300 ألف شيكل، وتنقل محمد في عدة سجون ويقبع حاليا في سجن رامون الصحراوي، في ظروف صحية تستوجب توفر عناية خاصة له.

وعانى السلايمة من جريمة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال منذ اعتقاله وهو مصاب في مناطق مختلفة من جسده.

وخلال سنوات اعتقاله حفظ أجزاءً من القرآن الكريم وتعلم التجويد، كما أتم تحصيله العلمي، وحصل مؤخرا على شهادته الجامعية (البكالوريوس).

المصدر / فلسطين أون لاين