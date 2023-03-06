الإعلان عن آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء 7 مارس

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء (7 مارس).

وذكرت في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، أن السفر سيكون للمسجلين في الحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/9)، وكلك للمسجلين في الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/9).

ونبهت إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما دعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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وركزت على أهمية إحضار كل مسافر لبطاقة الهوية، و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

أيضاً طالبت المسافرين بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

و للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:

المصدر / فلسطين أون لاين