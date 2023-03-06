جدول مباريات الجولة الأخيرة للدرجتين الممتازة والأولى

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن اتحاد كرة القدم عن جدول مباريات الجولة الأخيرة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى، والتي ستنطلق يوم الجمعة القادم.

وتشهد الجولة 4 مباريات حاسمة في الدرجتين، حيث ستكون المباراتان الأبرز، بين خدمات رفح واتحاد خانيونس على ملعب رفح البلدي، بينما سيلعب شباب رفح مع الزوايدة يوم السبت على ذات الملعب، وستحدد نتيجة المباراتين الفريق المُتوّج بلقب دوري الدرجة الممتازة.

وفي ذات الدرجة، ستُلعب مباراة ذات أهمية بالغة بين اتحاد بيت حانون وخدمات النصيرات، لتحديد هوية الفريق الثاني لدوري الدرجة الأولى.

ويحتاج بيت حانون لنقطة واحدة فقط من أجل البقاء بين الكبار، بينما سيلعب النصيرات من أجل الحصول على النقاط كاملة ليضمن التواجد في الدرجة الممتازة الموسم المقبل.

وفي دوري الدرجة الأولى، حدد الاتحاد يوم الجمعة لإقامة مباراة نماء وخدمات الشاطئ على ملعب اليرموك بمدينة غزة، لتحديد هوية الفريق الثاني الصاعد لدوري الدرجة الممتازة بجانب الأهلي.

ويحتاج الشاطئ صاحب المركز الثاني لنقطة واحدة فقط لتحقيق الصعود، بينما سيلعب نماء صاحب المركز الثالث من أجل التأهل للدرجة الممتازة.



