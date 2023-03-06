بيان هام من وزارة الاقتصاد للمواطنين حول العملات الرقمية

حذّرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة المواطنين من التعامل مع أيّ شركة أو جهة تعمل في مجال العملات الرقمية، معتبرةً أنّ هذا المجال جزء من الاقتصاد الوهمي ومدخلًا للنصب والاحتيال على المواطنين الباحثين عن الربح السريع دون بذل جهد ويجذبهم هامش الأرباح العالي الذي يتم إيهامهم بتحقيقه سيما في الفترة الأولى.

وأكدت الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أنها لم تسمح بتسجيل أيّ نشاط في هذا المجال لأيّ شركة كانت، وأنّ الوزارة تعمل باستمرار على حماية مقدرات المواطنين.

ودعت المواطنين إلى عدم الاستجابة للوعود البرّاقة بالربح السريع والسهل من خلال كافة التعاملات الإلكترونية وفي مقدمتها ادّعاء التعامل بالعملات الرقمية.

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ونبّهت الاقتصاد إلى أنها تحارب كافة الظواهر السلبية المرتبطة بالقطاع المالي، مثل التداول بالفوركس ، التسويق الهرمي والشبكي ، التدريب غير المنضبط على تداول العملات الرقمية.

وأشارت إلى أنها أصدرت خلال الفترات الماضية العديد من القرارات التي تجرم مثل هذه المجالات وهي منشورة في الإعلام وعلى موقع الوزارة الرسمي، كما اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض الجهات المخالفة .

ونبّهت الوزارة المواطنين إلى ضرورة عدم الوقوع ضحية لمنصات مالية كمنصة هوغ بول للاستثمار والأرباح والتي اختفت من جمهورية مصر العربية بعد أن جمعت أموال المواطنين المصريين والتي قدرت بنحو 195 مليون دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين