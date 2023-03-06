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بالصور كتلة الصحفي: لن نسمح باستمرار اختطاف نقابة الصحفيين

06 مارس 2023 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
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أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني، رفضها لكل ما صدر عن المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين، وأنها لن تسمح باستمرار اختطاف النقابة.

وقالت كتلة الصحفي، خلال وقفةٍ احتجاجية أمام مقر النقابة في غزة، إن "ما حدث في المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين يرسخ سياسة التفرد وعدم الشراكة".

وحذرت من استكمال مسرحية الانتخابات القادمة إذا لم يتم التوافق على مطالب الصحفيين.

وأشارت إلى أن نقابة الصحفيين أصبحت وكأنها مؤسسة إعلامية داخل تنظيم معين.

ولفتت إلى أنه من حق الصحفيين التمسك بإصلاح النقابة وفق مسارٍ نقابيٍ وقانونيٍ متفقٍ عليه.

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#نقابة الصحفيين #كتلة الصحفي #المؤتمر الاستثنائي

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