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وظائف شاغرة في شركة نت ستريم بقطاع غزة

06 مارس 2023 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة نت ستريم بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لمندوبين مبيعات ميدانيين ومسوقين عبر الهاتف .

المواصفات والمهارات المطلوبة

- يمتلك خبرة في مجال التسويق .

- لديه مهارات التواصل والتفاوض مع الآخرين .

- القدرة على العمل تحت الضغط ولفترات طويلة .

- لا يشترط تخصص معين للعمل معنا

طريقة التسجيل

- يرجى من الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة الطلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- مع العلم ان اخر موعد لتقديم الطلبات هو 10-3-2023

-  سيتم الاتصال على المرشحين لإجراء المقابلات في أقرب موعد.

-  سيتم الاختيار وفقا لتوفر المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة

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