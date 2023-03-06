وظائف شاغرة في شركة نت ستريم بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة نت ستريم بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لمندوبين مبيعات ميدانيين ومسوقين عبر الهاتف .

المواصفات والمهارات المطلوبة

- يمتلك خبرة في مجال التسويق .

- لديه مهارات التواصل والتفاوض مع الآخرين .

- القدرة على العمل تحت الضغط ولفترات طويلة .

- لا يشترط تخصص معين للعمل معنا

طريقة التسجيل

- يرجى من الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة الطلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- مع العلم ان اخر موعد لتقديم الطلبات هو 10-3-2023

- سيتم الاتصال على المرشحين لإجراء المقابلات في أقرب موعد.

- سيتم الاختيار وفقا لتوفر المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة