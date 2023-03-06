مطلوب محاسب للعمل في جمعية سواعد للإغاثة والتنمية

إعلان توظيف صادر عن جمعية سواعد للإغاثة والتنمية تعلن فيه عن حاجتها الى محاسب بدوام كامل وذلك حسب الشروط التالية:

المهام والواجبات الوظيفية:

- المشاركة في اعداد موازنة المشاريع.

- اعداد التقارير المالية الشهرية والدورية للمؤسسة والمشاريع.

- مراجعة التسويات البنكية والتسويات المالية المتعلقة بالشركات والموردين والجمعيات الشريكة.

- المراجعة الدورية لخطط عمل المشروع والتأكد من مطابقتها مع ميزانية المشروع وتلبية الاحتياجات المالية اليومية للجمعية.

- متابعة السندات الدفترية والقيود المالية الخاصة بالجمعية.

- متابعة السلف والنثريات واعداد وتدقيق كشوفات الرواتب.

- تسجيل المعاملات المالية على برنامج الأصيل المحاسبي.

- تدقيق جميع الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالمشاريع وبمصاريف الجمعية وأرشفتها إلكترونياً وورقيا وفق الأنظمة المعمول بها في الجمعية الخيرية.

- تجهيز عروض الأسعار والممارسات والمناقصات الخاصة بالمشتريات.

- استقبال المراجعين والمتابعين لمكتب الجمعية وإجراء جميع المخالصات الإدارية والمالية معهم.

- المحافظة على المظهر العام للجمعية.

ظروف العمل الخاصة بالوظيفة:

- القدرة على التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت بما يتلاءم مع متطلبات العمل.

- القدرة على تحمل ضغوط العمل والعمل ضمن روح الفريق والانسجام مع سياسة الإدارة.

- القدرة على العمل في الطوارئ والأزمات.

- الدقة في العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت المتاح للقيام بالعمل.

- العمر بين 25-35 عاماً.

- يفضل أن يكون من سكان محافظة غزة.

- أن يكون متفرغ.

مواصفات شاغل الوظيفة:

- يحمل درجة البكالوريوس على الأقل في تخصص المحاسبة بتقدير جيد جدا فما فوق.

- امتلاك معرفة وخبرة في القوانين واللوائح الفلسطينية في المجالات ذات الصلة والنظام الموحد للجمعيات الخيرية.

- القدرة على العمل بشكل تعاوني مع المستويات المختلفة من الموظفين والإدارة والأطراف الخارجية لتحقيق أقصى قدر من فعالية الأداء.

- المعرفة الجيدة بإعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية للمشاريع والجمعية.

- المعرفة الجيدة بإدارة المشاريع التنموية والإغاثية وإجراءات الممولين.

- لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في محاسبة المؤسسات الأهلية.

- معرفة واسعة بإجراءات المانحين المتعلقة بإعداد الموازنات والتقارير.

- لديه الخبرة والقدرة على إعداد التقارير المالية.

- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

- امتلاك مهارات عالية في الاتصال الفعال والتنسيق.

- مهارات عالية في استخدام الحاسوب ومجموعة أوفيس.

- مهارات عالية في استخدام برنامج الأصيل المحاسبي.

طريقة التسجيل

- على من تتوفر فيه الشروط المذكورة ويرغب في التقدم الى الوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل مع نهاية يوم الخميس الموافق 09/03/2023