مطلوب محاسب للعمل في جمعية سواعد للإغاثة والتنمية

إعلان توظيف صادر عن جمعية سواعد للإغاثة والتنمية تعلن فيه عن حاجتها الى محاسب بدوام كامل وذلك حسب الشروط التالية:
المهام والواجبات الوظيفية:
- المشاركة في اعداد موازنة المشاريع.
- اعداد التقارير المالية الشهرية والدورية للمؤسسة والمشاريع.
- مراجعة التسويات البنكية والتسويات المالية المتعلقة بالشركات والموردين والجمعيات الشريكة.
- المراجعة الدورية لخطط عمل المشروع والتأكد من مطابقتها مع ميزانية المشروع وتلبية الاحتياجات المالية اليومية للجمعية.
- متابعة السندات الدفترية والقيود المالية الخاصة بالجمعية.
- متابعة السلف والنثريات واعداد وتدقيق كشوفات الرواتب.
- تسجيل المعاملات المالية على برنامج الأصيل المحاسبي.
- تدقيق جميع الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالمشاريع وبمصاريف الجمعية وأرشفتها إلكترونياً وورقيا وفق الأنظمة المعمول بها في الجمعية الخيرية.
- تجهيز عروض الأسعار والممارسات والمناقصات الخاصة بالمشتريات.
- استقبال المراجعين والمتابعين لمكتب الجمعية وإجراء جميع المخالصات الإدارية والمالية معهم.
- المحافظة على المظهر العام للجمعية.
ظروف العمل الخاصة بالوظيفة:
- القدرة على التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت بما يتلاءم مع متطلبات العمل.
- القدرة على تحمل ضغوط العمل والعمل ضمن روح الفريق والانسجام مع سياسة الإدارة.
- القدرة على العمل في الطوارئ والأزمات.
- الدقة في العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت المتاح للقيام بالعمل.
- العمر بين 25-35 عاماً.
- يفضل أن يكون من سكان محافظة غزة.
- أن يكون متفرغ.
مواصفات شاغل الوظيفة:
- يحمل درجة البكالوريوس على الأقل في تخصص المحاسبة بتقدير جيد جدا فما فوق.
- امتلاك معرفة وخبرة في القوانين واللوائح الفلسطينية في المجالات ذات الصلة والنظام الموحد للجمعيات الخيرية.
- القدرة على العمل بشكل تعاوني مع المستويات المختلفة من الموظفين والإدارة والأطراف الخارجية لتحقيق أقصى قدر من فعالية الأداء.
- المعرفة الجيدة بإعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية للمشاريع والجمعية.
- المعرفة الجيدة بإدارة المشاريع التنموية والإغاثية وإجراءات الممولين.
- لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في محاسبة المؤسسات الأهلية.
- معرفة واسعة بإجراءات المانحين المتعلقة بإعداد الموازنات والتقارير.
- لديه الخبرة والقدرة على إعداد التقارير المالية.
- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
- امتلاك مهارات عالية في الاتصال الفعال والتنسيق.
- مهارات عالية في استخدام الحاسوب ومجموعة أوفيس.
- مهارات عالية في استخدام برنامج الأصيل المحاسبي.
طريقة التسجيل
- على من تتوفر فيه الشروط المذكورة ويرغب في التقدم الى الوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل مع نهاية يوم الخميس الموافق 09/03/2023