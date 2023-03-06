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بحجّة البناء غير المرخّص

الاحتلال يشرع بهدم منزلين في حي واد الجوز

06 مارس 2023 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم منزلين في حي واد الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر صحفية، أن تعزيزات عسكرية من قوات الاحتلال اقتحمت حي وادي الجوز، وفرضت طوقًا عسكريًّا على المنطقة، وطلبت من قاطني المنزلين اللذين يعودان لعائلة طوطح، ويؤويان 20 شخصًا، تفريغ محتوياتهما، تمهيدًا لهدمهما، بحجّة البناء غير المرخّص.

وبين المواطن يحيي طوطح وهو أحد المتضررين من هدم منزله أن الاحتلال هدم عددًا من منازل العائلة في المنطقة ذاتها منذ عام 2015.

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وأوضح أن محاولات عديدة بذلوها لترخيص هذه المنازل التي تم تشييدها منذ 25 عامًا، ولكن بلدية الاحتلال ترفض ذلك.

وكان وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير قد طالب شرطة الاحتلال بمواصلة تنفيذ عمليات هدم لمنازل فلسطينية في القدس المحتلة حتى خلال شهر رمضان المقبل، بزعم بنائها بدون تصاريح، وهو ما كان يمتنع الاحتلال عنه غالبًا من أجل عدم إشعال الميدان، إلا أن شرطة الاحتلال تستعد لتنفيذ مطالب بن غفير، بالرغم من أن هدم بيوت يهدد باشتعال الوضع في القدس المحتلة، ومن شأنه أن يمتد ذلك إلى الضفة الغربية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مدينة القدس #هدم البيوت #الضفة الغربية #حي وادي الجوز

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