آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق خانيونس

توغّلت عدة آليات تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب شهود عيان، فإنّ 4 جرافات وآليتين، توغلت في الأراضي الواقعة شرقي بلدة خزاعة، وتقوم بعمليات تجريف، وسط إطلاق نار متقطع.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يُشكّل خرقًا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقًا لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين