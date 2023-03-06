الأسرى يواصلون نضالهم ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم 21

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خطواتهم النضالية (العصيان والاحتجاج) لليوم الـ 21 على التوالي ردًّا على إجراءات إدارة السجون وقرارات اضطهادهم الصادرة عن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرف (بن غفير).

من جهتها، أكدت وزارة الأسرى والمحررين في بيان لها، أنّ خطوات الأسرى اليوم تتمثّل في إرجاع وجبتَي الطعام وعدم إدخالها للأقسام، وتنفيذ إرباك ليلي في تمام الساعة 10 مساءً.

وشرع الأسرى منذ الـ14 من شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد إعلان إدارة السجون وتحديدًا في (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف "بن غفير"، ومن المقرر أن تتّسع خطواتهم حتى الإعلان عن خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

وهناك مجموعة من الخطوات الأخرى ستُنفّذ خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا للمعطيات والتطورات التي تجري داخل السجون.

والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى تتمثل بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

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ومن ضمن الإجراءات أيضًا؛ تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زوّدتهم الإدارة بالمجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

كذلك شملت الإجراءات المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

كما فرضت إدارة السجون إجراءات تنكيلية أخرى منها مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، والتصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني الماضي 4780 أسيرًا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلًا.





المصدر / فلسطين أون لاين