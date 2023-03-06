تعرَّف على حالة الطقس اليوم الاثنين 6 مارس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

حالة الطقس اليوم الاثنين 6 مارس

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 مارس

ويوم غدٍ الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 مارس

بينما الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم الخميس 9 مارس

ويكون الجو، يوم الخميس المقبل، غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



المصدر / فلسطين أون لاين