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مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

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محدث مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

06 مارس 2023 . الساعة 01:41 بتوقيت القدس
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مواجهات مخيم عقبة جبر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة بتجاه مخيم عقبة جبر.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال تتواجد بمحيط منزل أل شلون في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير ماهر شلون، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية أريحا الأخيرة، والتي أدت إلى مقتل مستوطن، فيما أخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه وعثت به خرابًا كبيرًا.

إلى ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم، كما اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر في المخيم، وتم احراق ألية عسكرية خلال المواجهات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #أريحا #مقاومون #مخيم عقبة جبر

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