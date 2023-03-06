مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة بتجاه مخيم عقبة جبر.

تعزيزات عسكرية في طريقها لمخيم عقبة جبر بأريحا#المملكة_العربية_السعودية #امر_ملكي pic.twitter.com/tcWfPkeDgx — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 5, 2023

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال تتواجد بمحيط منزل أل شلون في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير ماهر شلون، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية أريحا الأخيرة، والتي أدت إلى مقتل مستوطن، فيما أخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه وعثت به خرابًا كبيرًا.

أثار الخراب الذي خلفته قوات الاحتلال في منزل الشاب ماهر شلون، حيث اخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه#المملكة_العربية_السعودية #امر_ملكي pic.twitter.com/sXsVZGZcMm — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 6, 2023

إلى ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم، كما اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر في المخيم، وتم احراق ألية عسكرية خلال المواجهات.

المصدر / فلسطين أون لاين