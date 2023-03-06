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قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا

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بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا

06 مارس 2023 . الساعة 01:41 بتوقيت القدس
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جانب من اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة بتجاه مخيم عقبة جبر.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال تتواجد بمحيط منزل أل شلون في المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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