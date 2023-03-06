قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة بتجاه مخيم عقبة جبر.

تعزيزات عسكرية في طريقها لمخيم عقبة جبر بأريحا#المملكة_العربية_السعودية #امر_ملكي pic.twitter.com/tcWfPkeDgx — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 5, 2023

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال تتواجد بمحيط منزل أل شلون في المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين