اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر بأريحا.
قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا#المملكة_العربية_السعودية #امر_ملكي pic.twitter.com/QOm4bVFyn3— فلسطين أون لايـن (@F24online) March 5, 2023
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة بتجاه مخيم عقبة جبر.
تعزيزات عسكرية في طريقها لمخيم عقبة جبر بأريحا#المملكة_العربية_السعودية #امر_ملكي pic.twitter.com/tcWfPkeDgx— فلسطين أون لايـن (@F24online) March 5, 2023
وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال تتواجد بمحيط منزل أل شلون في المخيم.
المصدر / فلسطين أون لاين