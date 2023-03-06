عبر الصراف الآلي.. ـ2 مليون جنيه "زيادة" على راتب موظفة

عندما ذهبت ممرضة من محافظة دمياط المصرية لاستلام راتبها تفاجأت بوجود مبلغ مليوني جنيه في حسابها.

ولم تتردد ياسمين عبد المحسن محمد جمعة التي استلمت المليوني جنيه في إعادة المبلغ إلى جهة عملها، ضاربة مثالاً في النزاهة والأمانة.

ووفقاً لصحف مصرية فقد فوجئت السيدة في أثناء صرفها راتبها من ماكينة السحب الآلي بوجود مبلغ وقدره مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً بخلاف مبلغ راتبها في حسابها الشخصي، فأبلغت المسؤولين في جهة عملها وتوجهت بصحبة محاميها لتحرير محضر بمباحث الأموال العامة.

اقرأ أيضا: الشرطة الأوروبية تقرع جرس الإنذار بشدة مع ازدياد تفجيرات "الصراف الآلي"



وحرر المحضر وتسلمت الجهات المختصة الفيزا الخاصة بها والأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع الأموال إلى الجهة المختصة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن ياسمين قولها: "فوجئت بوجود هذا المبلغ الكبير في حسابي أثناء صرف الراتب الشهري، حتى أنني لم أتمكن من قراءته، وأصابني حالة من الذهول وتواصلت مع المحامي الخاص بي مباشرة لاتخاذ الإجراءات لرد هذا المبلغ لأني أرفض دخول أي فلوس حرام وأموال ليست من حقي على أولادي".

المصدر / وكالات