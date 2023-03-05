خليفة يُشكك بلاعبه على المكشوف!

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قال رأفت خليفة مدرب فريق نادي اتحاد خانيونس، أنه تفاجأ من حصول لاعب وهداف الفريق يوسف لولو على بطاقة صفراء ثالثة، خلال مباراة غزة الرياضي التي أقيمت مساء الأحد ضمن مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وستمنع البطاقة التي حصل عليها لولو من الظهور أمام خدمات رفح، في الجولة القادمة والأخيرة من، والتي ستكون حاسمة للأخير.

وأوضح خليفة خلال تصريحات تلفزيونية، أن لولو يعرف أنه لاعب مهم ويحمل بطاقتين صفراويتين، وتنتظره مباراة مهمة أمام خدمات رفح، مُشيراً إلى أن طريقة حصوله على البطاقة الصفراء عليها علامات استفهام.

وأكد خليفة، أن الحكم لم يُخطأ في إشهار البطاقة الصفراء، وطبق القانون وفق الأصول، لكنه مستغرب من حصول لاعبه على البطاقة بهذه الطريقة.

وحول سبب خسارة فريقه لمباراة غزة الرياضي، أرجع خليفة لسوء أرضية الملعب والتي تأثر بها الفريق، وكذلك النقص العددي معظم وقت الشوط الثاني، بعد طرد لاعبه باسل أبو بطنين، مؤكداً أن فريقه قدم أداءً جيداً.

الكابتن رأفت خليفة حصول يوسف لولو على البطاقة الصفراء غير مبرر ومستغرب والحكم تسرع في طرد أبو بطنين الكابتن رأفت خليفة حصول يوسف لولو على البطاقة الصفراء غير مبرر ومستغرب والحكم تسرع في طرد أبو بطنين #كورة_عالهوا Posted by ‎قناة الكوفية - رياضة‎ on Sunday, March 5, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين