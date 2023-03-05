الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الأسير إسلام فروخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عزمه مصادرة وهدم منزل منفذ عملية القدس المزدوجة الأسير إسلام فروخ.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن "القيادة المركزية للجيش وقعت على أمر بمصادرة وهدم منزل منفذ عملية القدس فروخ، التي أدت لمقتل مستوطنين اثنين وإصابة العشرات بجروح".

وأشار إلى أن القرار جاء بعد رفض الاستئناف المقدم من عائلة فروخ.

الجدير ذكره، أن الأسير إسلام فروخ من سكان بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وتتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية تفجير محطة الحافلات في مدينة القدس المحتلة في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

وكان فروخ نفى التهم الموجهة إليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال جلسات محاكمته وفقاً لوالده حربي فروخ.

وأكد الأسير فروخ عدم انتمائه لأي فصيل سياسي، وهو فقط “مسلم مقدسي فلسطيني” وليس له علاقة بما ينشره الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين