موعد سفر منتخب كرة القدم الشاطئية

غزة / مؤمن الكحلوت:

يستعد منتخب كرة القدم الشاطئية لمغادرة قطاع غزة يوم الأحد القادم، عبر معبر رفح البري، للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023 التي ستقام في تايلاند، التي ستنطلق منتصف مارس الجاري.

وكثف المنتخب تدريباته بقيادة المدرب سامي سالم على ملعب نماء شرق مدينة غزة، تخللها التركيز عل الجانب البدني والمهاري والخططي.

ويختتم المنتخب تجمعه يوم الخميس القادم، بعد انتهاء فترة الإعداد التي استمرت على مدار أكثر من شهرين، شهدت إقامة مباريات داخلية بين اللاعبين.

وتضم القائمة مجموعة من اللاعبين الجُدد وأصحاب الخبرة، وهم (فادي جابر، أحمد عفانة، فادي العراوي، ميسرة البواب، ثائر أبو عبيدة، إسلام أبو عبيدة، علاء عطية، محمد السدودي، محمد حسان، محمد أبو موسى، محمد عبيد، محمد القاضي).

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الفلسطيني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات عُمان والكويت وقيرغيستان، يسعى الفدائي لتحقيق نتائج قوية تضمن تأهله لكأس العالم.