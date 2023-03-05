هنية يهنئ النخالة بإعادة انتخابه أمينًا عامًا لحركة الجهاد

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث بارك له الثقة التي أولاه إياها إخوانه في حركة الجهاد الإسلامي للاستمرار في قيادة الحركة.

وأشاد رئيس الحركة خلال الاتصال بحركة الجهاد، وقال "إن هذا الالتزام بتعزيز قيم الشورى والتداول القيادي لحركة مجاهدة تجري الانتخابات ونحن تحت الاحتلال والحصار دليل عافية وصحة واستقامة سياسية".

وأكد هنية وقوف الحركتين معًا في مسيرة الجهاد والمقاومة المباركة حتى يأذن الله بالنصر والتحرير وكنس الاحتلال عن أرض فلسطين.

كما عبر رئيس الحركة خلال الاتصال عن تهنئته لكل أعضاء المكتب السياسي المُنتخبين على ثقة إخوانهم بهم، مؤكدًا الوقوف معًا في هذه المسيرة المباركة بما يخدم شعبنا وقضيتنا وأمتنا.

من جانبه عبّر الأمين العام لحركة الجهاد عن شكره لهذا الاتصال، وأكد استمرار هذه العلاقة الأخوية العظيمة الراسخة مع حركة حماس والالتزام بذات الخط وذات النهج والاستمرار في المقاومة من أجل القضية والدين والوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين