فوز صعب لبرشلونة على فالنسيا رغم النقص العددي

عاد برشلونة بعشرة لاعبين الى سكة الانتصارات في الدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فالنسيا 1-صفر الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين، وعزز صدارته.

وسجل البرازيلي رافينيا هدف النادي الكاتالوني في الدقيقة 15 ورفع رصيده الى 62 نقطة بفارق 10 مؤقتا عن ريال مدريد الذي يحل لاحقًا على ريال بيتيس الخامس.

ولعب برشلونة نصف الساعة الاخير بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو لخطأ على المهاجم هوغو دورو المنفرد، علمًا أن المدرب تشافي هرنانديس تابع المباراة من المدرجات بسبب الايقاف.

ودخل برشلونة المواجهة منتشيًا من فوزه على ريال مدريد في عقر دار الاخير 1-0 في ذهاب الدور نصف النهائي من الكأس المحلية الخميس.

وخاض الكاتالوني المباراة بغياب العديد من النجوم بسبب الإصابة أبرزهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تعرض لها خلال الخسارة المفاجئة ضد ألميريا الاسبوع الماضي (1-0) أبعدته عن الكلاسيكو، بيدري والفرنسي عثمان ديمبيليه، فيما غاب غافي بسبب الايقاف لتراكم البطاقات.

وسيطر برشلونة الطامح الى تحقيق الثنائية المحلية بعد خروجه قاريًا من دوري الأبطال ثم الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على يد مانشستر يونايتد الانكليزي، استحواذًا لكنه لم يخلق فرصة محققة الى حين افتتاح النتيجة.

وسجل رافينيا الهدف بعدما وصلته كرة رائعة متقنة خلف المدافعين في العمق من سيرجيو بوسكيتس، تابعها رأسية في الشباك مسجلا هدفه الخامس في الليغا هذا الموسم (16).

وواصل برشلونة ضغطه وسدد رافينيا كرة مرت بجانب القائم (23)، قبل أن يتصدى الحارس الجورجي جيورجي مامارداشيفيلي لمحاولة فيران توريس من خارج المنطقة (32).

وضغط فالنسيا قليلا مع نهاية الشوط الاول ومرت رأسية البرتغالي تييري كوريا بجانب القائم إثر عرضية من خيسوس فاسكيس (34).

ولم يُحسن البرازيلي صامويل لينو استغلال تمريرة خاطئة من الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن داخل منطقته وسدد الكرة بطريقة غريبة فوق العارضة (39).

وحصل برشلونة على ركلة جزاء باكرًا في الشوط الثاني إثر لمس هوغو غيامون الكرة بيده داخل المنطقة، لكن توريس سددها سيئة زاحفة ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت عن الملعب (55).

وحرم القائم برشلونة مجددًا من تعزيز النتيجة وهذه المرة برده تسديدة أنسو فاتي من داخل المنطقة إثر تمريرة من رافينيا (56).

وطُرد أراوخو ببطاقة حمراء مباشرة بعد أن أمسك بالمهاجم دورو عندما كان الاخير منطلقاً نحو المنطقة (59).

ورغم النقص العددي، نجح برشلونة في السير بالمباراة الى بر الامان.

المصدر / وكالات