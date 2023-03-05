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25 عملاَ مقاوماَ في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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25 عملاَ مقاوماَ في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

05 مارس 2023 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
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فلسطينيون يشعلون النيران استعداداً لصد هجمات المستوطنين، جنوب نابلس في الضفة الغربية

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، حيث تم تسجيل 25 عملاً مقاوماً، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، و3 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم 3 مركبات لهم، واندلاع المواجهات في 14 نقطة.

واندلعت مواجهات في أبو ديس والطور بالقدس المحتلة، وكفر نعمة والمغير والنبي صالح، ودير بزيغ، ويتما بطولكرم، وكفر قدوم بقلقيلية، وبيت أمر ومخيم العروب في الخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنتي "كرمي تسور" و "بيت حجاي" في الخليل، وتجاه قوات الاحتلال في بلدة جلبون بجنين، وحاجز "نتساني عوز" العسكري في طولكرم.

وتصدى الشبان للمستوطنين في القدس والخليل برشق مركباتهم بالحجارة.

المصدر / حرية نيوز
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#المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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