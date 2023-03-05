رونالدو يقدم مساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، مساعداته الإنسانية خارج الملعب، وأرسل طائرة خاصة مليئة بمواد الرعاية لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وهو الزلزال الذي خلّف أكثر من 50 ألف حالة وفاة على مدار الشهر الأخير.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو ومنذ الوهلة الأولى لوقوع الزلزال، يتطلع وبشدة لمساعدة كل المتضررين، بعد أن تأثر بالمشاهد المأساوية التي خلفت عددًا كبيرًا من الوفيات والمصابين، وأثارت الذعر في مختلف أنحاء العالم.

وأشار المصدر إلى أن رونالدو قام بإرسال الطعام والوسائد وملابس ثقيلة لمواجهة الطقس البارد وأغذية للأطفال والحليب بجانب بعض الإمدادات الطبية للمساعدة في الجهود الإنسانية المبذولة هناك.

واعتبرت الصحيفة أن لفتة رونالدو الإنسانية من شأنها أن تشجع العديد من اللاعبين والرياضيين بشكل عام من مختلف أنحاء العالم، للسير على نفس الخطى خلال الأيام المقبلة لدعم المتضررين من الزلزال.

واعتاد رونالدو تقديم المساعدات الإنسانية خلال السنوات الماضية، ومنها دفع مبلغ 83 ألف دولار، قيمة تكاليف جراحة لأحد الأطفال، كما تبرع بـ165 ألف دولار للمساعدة في تمويل مركز لعلاج السرطان في البرتغال.

يذكر أن رونالدو (38 عامًا) ينشط حاليًا بين صفوف النصر، في أول تجربة له خارج القارة الأوروبية، ويقدم مستويات متميزة مع "العالمي" في الفترة الأخيرة، وسجل 8 أهداف ومرر تمريرتين حاسمتين، ويقود فريقه باقتدار في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

المصدر / وكالات