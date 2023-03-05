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الاحتلال يمدد توقيف طفل جريح أربعة أيام إضافية

05 مارس 2023 . الساعة 19:51 بتوقيت القدس
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مددت محكمة تابعة للاحتلال، مساء اليوم الأحد، توقيف الطفل الجريح أمير البس من الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال مكتب إعلام الأسرى في تصريح صحفي، إن محكمة الاحتلال مددت توقيف الأسير الجريح أمير البس (13 عامًا) من دون حضوره، لأربعة أيام "لاستكمال التحقيق معه".

وأشارت إلى أن "البس" يقبع في مستشفى "شعاريه تصيدق"، على إثر إطلاق النار عليه، وإصابته بجراح أمس السبت، في مخيم العروب شمال الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه البس ما تسبب بإصابته برصاصتين في أطرافه السفلية، قبل أن تعتقله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الأسير أمير البس

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