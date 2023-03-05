جنوح سفينة بقناة السويس ومحاولات لإعادة تعويمها

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عن جنوح سفينة حاويات في القناة المصرية، من دون أن تؤثر على سير حركة المرور في الممر المائي.

وأفاد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، بأن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

وأوضح المسؤول المصري أنه "بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن و القاطرات مساعد 1 ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.

ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

وأكد ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

المصدر / وكالات