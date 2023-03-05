طيارون إسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو وزوجته إلى روما

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أنه لم يتطوع أي طيار في شركة "العال" الإسرائيلية للرحلات الجوية لنقل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته في زيارتهما المرتقبة إلى العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب موقع "mako"، يتوقع أن يسافر نتنياهو وزوجته الخميس المقبل إلى روما، حيث سيلتقي مع رئيس الحكومة الإيطالية، مضيفة أنّه ما زال من غير الواضح اليوم من سينقلهما.

وأورد الموقع، أنه "في الساعة 14:00 تم إغلاق المناقصة في شركة العال بخصوص الطيارين الذين يريدون المشاركة في الرحلة وتنفيذها، إلا أنهم حتى الآن لم ينجحوا في جعل قمرة القيادة مأهولة".

وبعد فترة وجيزة من إغلاق المناقصة، أكدت شركة "العال" أنّ طاقم الطائرة لم يتم تحديده بعد من بين أمور أخرى بسبب نقص الطيارين المؤهلين في الأسطول.

وأشار إلى أنّ "هناك سببان لمشكلة جعل الرحلة مأهولة، الأول هو الاحتجاج على التعديلات القضائية وإحجام الطيارين في الشركة عن التعاون مع رحلة الزوجين نتنياهو إلى روما".

وأضاف أنّ "السبب الثاني يتعلق بحقيقة أنّ أسطول الطائرات 777 التابع لشركة العال ما زال يتعافى من أزمة الكورونا، وهو يعود إلى الرحلات الجوية والأهلية الكاملة بشكل بطيء".

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وكان 37 طيارًا احتياطيًّا من أصل 40 في سرب تابع لسلاح جو الاحتلال، قد أعلنوا أنهم لن يحضروا للتدريب المقرر لهم يوم الأربعاء القادم، احتجاجا على التعديلات القضائية، التي ستدخلها حكومة نتنياهو، وفق ما كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد.

المصدر / وكالات