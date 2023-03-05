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اتحاد خانيونس يفقد أهم لاعبيه أمام خدمات رفح

05 مارس 2023 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

يفتقد نادي اتحاد خانيونس لاثنين من أهم لاعبيه في مباراته القادمة أمام خدمات رفح في الجولة الأخيرة من منافسات دوري الدرجة الممتازة.

ويفتقد اتحاد خانيونس لنجميه يوسف لولو وباسل أبو بطنين لحصول الأول على البطاقة الصفراء الثالثة أمام غزة الرياضي، وهي نفس المباراة التي شهدت حصول أبو بطنين على البطاقة الحمراء.

ومن المقرر أن يحل اتحاد خانيونس ضيفا على خدمات رفح في الجولة الختامية والتي تجمع الفريقين على ملعب رفح، ويحتاج فيها الأخضر الرفحي للفوز لحسم اللقب دون النظر لنتيجة مباراة جاره شباب رفح والزوايدة.

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#خدمات رفح #اتحاد خانيونس #دوري غزة

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