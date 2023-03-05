سعره 100 مليون.. أداء الأوكراني مودريك يصدم إدارة تشيلسي

أثيرت الكثير من الانتقادات حول أداء الأوكراني ميخايلو مودريك، لاعب تشيلسي الإنجليزي الذي انضم إلى ستامفورد بريدج في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من شاختار دونيتسك مقابل نحو 100 مليون يورو، دون تقديم أي إضافة جديدة للبلوز.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن غراهام بوتر، المدير الفني للنادي اللندني، اضطر لاستبعاد مودريك من لقاء ليدز يونايتد الذي أقيم أمس السبت، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي من أجل تحقيق الفوز؛ حيث شهدت المباراة انتصار تشيلسي بنتيجة 1-0.

وجاء هذا الانتصار بعد سلسلة من النتائج المخيبة للبلوز حيث فشل في تحقيق أي فوز آخر بـ6 مباريات (3 تعادلات، 3 هزائم)، ليبدأ الفريق معرفة سكة الانتصارات الغائبة منذ الفوز على كريستيال بالاس بنتيجة 1-0 في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكدت الصحيفة أن مودريك لم يقدم أي إضافة منذ وصوله إلى تشيلسي؛ إذ لعب 180 دقيقة في 5 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي، دون أن يسجل أو يصنع مما دفع المدرب بوتر إلى إبقائه على مقاعد البدلاء أمام ليدز يونايتد.

ويعد مودريك ثاني أغلى صفقة لدى البلوز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الذي ضمه النادي اللندني من بنفيكا مقابل نحو 120 مليون يورو، حيث أقدم البلوز على دفع 70 مليون يورو مقابل الجناح الأوكراني و30 مليون أخرى من المتغيرات، دون إظهار مودريك أي قدرات تؤكد أنه يستحق الرقم المدفوع به.

المصدر / وكالات