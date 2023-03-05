تعليق كافاني على تحطيم مبابي لرقمه القياسي مع سان جيرمان

هنأ الأوروغوياني إدينسون كافاني صديقه القديم في نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، بعد انفراد الأخير بعرش الهدافين التاريخيين لناديه خلال مواجهة نانت، أمس السبت، في الدوري الفرنسي.

وبات كيليان الهداف التاريخي للنادي الباريسي برصيد 201 هدف، ليفض الشراكة مع زميله السابق إدينسون كافاني، الذي سجل 200 هدف قبل رحيله عن "حديقة الأمراء" في صيف 2020.

ونشر كافاني رسالة تهنئة لمبابي على حسابه الشخصي في تطبيق "إنستغرام"، وتضمّنت الرسالة صورةً للاعبَين عندما كانا زميلين في النادي الفرنسي، وعلق كافاني قائلًا: "تهانيّ لكيليان مبابي على رقمك القياسي الجديد مع باريس سان جيرمان"، وردّ الفرنسي التحية، إذ وضع قلبًا على تعليق زميله السابق.

ورفع "الغزال الفرنسي" كيليان مبابي رصيده التهديفي إلى 18 هدفًا في 22 مباراة، ليعتلي قائمة هدافي المسابقة الفرنسية هذا الموسم.

واحتاج مبابي إلى 5 مواسم ونصف، بعدد مباريات وصل إلى (274 مباراة)، في كل المسابقات، ليتجاوز الأوروغوياني كافاني، الذي استغرق 7 سنوات بعدد مباريات وصل إلى (301 مباراة) ليُسجل 200 هدف.

ومن جهته علق مبابي على إنجازه التاريخي، وقال: "لم أضغط على نفسي، كنت أعلم أنني سأحطّم الرقم القياسي".

المصدر / وكالات