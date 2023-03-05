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الحركة الأسيرة تدعو للمشاركة بوقفات مساندة لها الثلاثاء

05 مارس 2023 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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دعت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الأحد، للمشاركة الواسعة في وقفات مساندة لنضال الأسرى، ستنظم مساء الثلاثاء المقبل في مراكز المدن الفلسطينية كافة.

وأكدت اللجنة في بيانٍ لها أنّ المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات هي ضرورة وطنية لإيصال رسالة لعدونا أن شعبنا لم ولن ينسى أسراه، وسيفعل كل ما يلزم للحفاظ على كرامتهم ولتحقيق حريتهم المنشودة.

وتواصل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، لليوم العشرين على التوالي، خطواتها النضالية الجماعيّة ضدّ إجراءات إدارة سجون الاحتلال التي تأتي بتحريضٍ مباشرٍ من وزير أمن الاحتلال المتطرف "ايتمار بن غفير".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #الحركة الأسيرة #خطوات نضالية

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