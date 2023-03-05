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لبنان: إجبار دورية للاحتلال على التراجع بعد خرقها الحدود

05 مارس 2023 . الساعة 15:54 بتوقيت القدس
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أعلن الجيش اللبناني، عصر اليوم الأحد، أنه أجبر دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عن حدود بلاده الجنوبية بعد خرقها "الخط الأزرق".

والخط الأزرق حددته الأمم المتحدة لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من لبنان عام 2000، وتتحفظ بيروت على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال تل أبيب لأراض لبنانية.

وذكر الجيش اللبناني في بيان، أن "دورية إسرائيلية خرقت الخط الأزرق في بلدة عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا".

وأوضح البيان أن "دورية من الجيش اللبناني حضرت (إلى المكان) وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للتحقق من الخرق، حيث تجري المتابعة والتنسيق مع تلك القوة، وفق البيان ذاته.

ونقل مراسل الأناضول عن مصدر أمني لبناني قوله، إن جنود الاحتلال حاولوا وضع سياج شائك داخل الحدود قبل تدخل عناصر الجيش ومنعهم من ذلك.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، دعا الجيش اللبناني، إلى إزالة شريط شائك أقامته دولة الاحتلال في منطقة متنازع عليها عند حدود لبنان الجنوبية.

ويشكو لبنان مرارا من خرق الاحتلال لمجاله الجوي ومياهه الإقليمية ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

المصدر / الأناضول
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#لبنان #الاحتلال الإسرائيلي #خرق الحدود

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