37 طيارًا إسرائيليًّا يرفضون خوض التدريبات احتجاجًا على "التعديلات القضائية"

أعلن 37 طيارًا احتياطيًّا من أصل 40 في سرب تابع لسلاح جو الاحتلال، أنهم لن يحضروا للتدريب المقرر لهم يوم الأربعاء القادم، احتجاجا على التعديلات القضائية، التي ستدخلها حكومة نتنياهو، وفق ما كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد.

وأبلغ الطيارون، من "سرب المطرقة" الذي يستخدم لمهاجمة الأهداف البعيدة، قرارهم لقادة القوة الجوية وقائد السرب المكوّن من طائرات "إف -15 آي".

وقد أعربت قيادة جيش الاحتلال عن قلقها من "نشوء أزمة خطيرة في قوات الاحتياط بسبب الاحتجاج على التعديلات القانونية"، ووصف مسؤول عسكري هذا القلق بأنه "أخطر ما واجهوه منذ حرب أكتوبر 1973" بحسب المصدر نفسه.

ووقّع جنود في خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال على عرائض تؤكد أنهم لن يشتركوا في الاحتياط إذا تم تنفيذ التعديلات القضائية.

ودعا رئيس أركان الاحتلال هرتسي هليفي، في خطاب ألقاه الشهر الماضي، جنود الاحتياط "ترك الخلاف في الخارج وعدم إشراك الزي العسكري فيه".

وتجددت، مساء أمس السبت، التظاهرات الحاشدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع التاسع على التوالي، وحمل المتظاهرون يافطة تحمل صورة وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وخلفها صورة لحرق بلدة "حوارة" جنوبي نابلس، وكُتب على اليافطة بالعبرية: "بالأمس في حوارة.. غدا في (إسرائيل)"، في إشارة إلى أن حكومة نتنياهو ستحرق (إسرائيل) بسياساتها الداخلية.

المصدر / وكالات