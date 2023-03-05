مطلوب منسق ميداني للعمل في الصندوق الفلسطيني للتشغيل (PEF)

إعلان توظيف صادر عن الصندوق الفلسطيني للتشغيل (PEF) يعلن فيه عن فتح باب التسجيل لوظيفة منسق ميداني في قطاع غزة ضمن مشروع " الانعاش المبكر في قطاع غزة " والذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP) بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي SIDA

يهدف المشروع الى توفير فرص عمل مؤقتة للأشخاص والعائلات التي تضررت من تصعيد 2021/2022 في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية المقدمة للخدمات الأساسية (كالصحة والتعليم ورياض الأطفال) وذلك من أجل تمكينهم في الحصول على فرص عمل دائمة.

ومن هنا يدعو الصندوق الفلسطيني للتشغيل (PEF) للراغبين في التقدم لوظيفة منسق ميداني وفقاً لما يلي:

المهام والمسؤوليات:

- متابعة سير عمل المشروع وفق الجداول الزمنية المخططة وضمن الأداء الفاعل والكفاءة المثلى.

- المشاركة في تنفيذ خطة عمل المشروع.

- تقديم الدعم الفني واللوجستي في تنفيذ خطة المشروع.

- القيام بالزيارات الميدانية الدورية ووفق متطلبات المشروع.

- رصد وتقييم أنشطة المشروع وكتابة التقارير الدورية والمرحلية وقصص النجاح.

- إعداد ومراجعة كشوفات الدوام الشهرية والدفعات المالية.

- العمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المستفيدين في الميدان بالطريقة الصحيحة.

- توثيق جميع أنشطة المشروع وأرشفة جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع.

- التنسيق والتكامل مع الدائرة المالية فيما يخص عمليات الشراء والعطاءات.

- القيام بأي مهام أخرى ضمن الإطار العام للمشروع وحسب متطلبات العمل.

الشروط والمؤهلات

- حاصل على شهادة البكالوريوس في أي من تخصصات الادارة، المحاسبة، علم الاجتماع، الهندسة، اللغة الإنجليزية وأي تخصص ذو علاقة

- خبرة في تنسيق ومتابعة وتنفيذ المشاريع والعمل الميداني والمجتمعي.

- خبرة عام على الأقل في مشاريع التشغيل المؤقت.

- خبرة في إدارة البيانات و مهارات التحليل و اعداد التقارير

- مهارات عالية في التواصل وكتابة التقارير باللغتين العربية والانجليزية

- مهارات في ادارة الفريق والتفاعل مع الأخرين

- مهارات متقدمة في استخدام برامج الحاسوب المختلفة (MS Word, PowerPoint, Excel) ومهارات في استخدام الانترنت والبحث.

- لديه معرفة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في مجال المشتريات والعطاءات، والانظمة المالية.

طريقة التسجيل

- يمكن التقدم للوظيفة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التشغيل الفلسطيني على العنوان: https://e.pef.ps بحيث يقوم المتقدم بتعبئة جميع بياناته وتحميل صورة الهوية والأوراق الثبوتية والسيرة الذاتية ومن ثم الدخول لصفحة الوظائف واختيار التقدم لهذه الوظيفة وتأكيد طلب التقديم.

- لمن يواجهه مشكلة فنية أثناء التسجيل عليه تقديم طلب شكوى للمساعدة عبر الرابط التالي:

https://e.pfesp.ps/page/report/ar/

- يمكنكم مشاهدة فيديو شرح لطريقة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://youtu.be/8D90iJyqNKI

- الموعد النهائي لاستقبال الطلبات 7 مارس 2023