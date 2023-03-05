مركز عروبة يرصد تصاعد كبير في هجمات المستوطنين والمقاومة تتصدى

أصدر برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، تقرير مُخرجات الرصد للأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

ورصد المركز خلال الفترة الفاصلة ما بين تاريخ 25 فبراير حتى تاريخ 4 فبراير، 237 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة، واستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين، إضافة لـ774 اعتداء من الاحتلال والمستوطنين استهدفت المواطنين والممتلكات والأراضي والأشجار.

سجل التقرير هذا الأسبوع توزعاً لنقاط المقاومة المسلحة بواقع 59 نقطةً في الضفة، تمثلت ب 20 نقطة في نابلس، و14 في جنين، و7 في الخليل، و5 في طولكرم، و5 في أريحا والأغوار، و3 في رام الله، ونقطتين في قلقيلية، ونقطةً في بيت لحم، ونقطةً في سلفيت، ونقطةً في طوباس، وقد سجَّلت نقاط المقاومة المسلَّحة ارتفاعًا مقارنةً بالأسبوع السابق في كل من الضفة الغربية بمقدار 3 نقاط.

وتصدرت مدينة نابلس نقاط المقاومة الشعبية الأعلى بواقع 52 نقطة، و28 في الخليل، و24 في رام الله، و17 في قلقيلية، و7 في بيت لحم، و7 في جنين، و6 في طولكرم، و3 في أريحا والأغوار،(بارتفاعٍ كبير عن الأسبوع السابق في الضفة مقداره 37 نقطةً).

أما في القدس العاصمة سجلت المقاومة المسلحة 3 نقاط، فشملت ثلاث نقاط في القدس إحداها في الطور وأخرى عند حاجز قلنديا وأخرى عند حاجز جبع (وقد سجَّلت نقاط المقاومة المسلَّحة ارتفاعًا مقارنةً بالأسبوع السابق في كل من الضفة الغربية بمقدار 3 نقاط والقدس).

ومن بين نقاط المقاومة الشعبية المسجَّلة في القدس 24 نقطةً، تمثلت ب3 نقاط في سلوان، و3 في صور باهر، و3 في أبو ديس، و3 في قلنديا، ونقطتان في حزما، ونقطتان في عناتا، ونقطتان في شعفاط، ونقطتان في الشيخ جراح، ونقطةً في العيسوية، ونقطةً في الرام.

ورصد الحصاد الأسبوعي استشهاد 3 شهداء في الضفة الغربية المحتلة، وهم: الشهيد محمود حمدان في أريحا، والشهيد سامح أقطش في نابلس، والشهيد الطفل محمد سليم في قلقيلية. وقد اعتَقلت قوات الاحتلال الصهيوني 142 فلسطينيًّا: 82 منهم اعتقلتهم في الضفة الغربية، و46 اعتقلتهم في القدس، و6 اعتقلتهم في قطاع غزة.

بين التقرير ارتفاع ملحوظ في عدد اعتداءات في الاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي بلغت 774 اعتداءً، وقد شملت 93 اعتداءً في القدس، و665 اعتداءاتٍ شملت جميع محافظات الضفة الغربية، و12 اعتداءً شملت جميع محافظات قطاع غزة، و4 اعتداءاتٍ في الداخل المحتل، (وقد سجَّلت الاعتداءات ارتفاعًا كبيرًا جدًّا عن الأسبوع السابق مقداره في القدس 17 اعتداءً، ومقداره في الضفة 568 اعتداءات، ومقداره في قطاع غزة 3 اعتداءاتٍ، ومقداره في الداخل اعتداءان)، بينما بلغ عدد اقتحامات قوات الاحتلال 88 اقتحامًا، شملت: 35 اقتحامًا للقدس، و49 للضفة الغربية، (وقد سجَّلت الاقتحامات ارتفاعًا ملحوظًا في الضفة عن الأسبوع السابق مقداره 19 اقتحامًا).

فيما تواصل قوات الاحتلال الصهيوني سياسة هدم المنشآت، وإيقاف العمل والبناء، والإخطار بالهدم، حيث نفَّذت 15 عملية هدم: 5 عملياتٍ في القدس، إلى جانب 10 عمليات هدم في الضفة الغربية، وقد سُجِّلَت 27 عملية إيقاف عمل وبناء إحداها في القدس، إلى جانب 26 عملية بالضفة الغربية. وقد سلَّمت قوات الاحتلال 4 إخطاراتٍ بالهدم أحدها في بالقدس، إلى جانب 3 إخطاراتٍ في الضفة.

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وأوضح التقرير مواصلة قوات الاحتلال الملاحقات شبه اليومية للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، فقد رُصِدَت 3 عمليات ملاحقة للصيادين في قطاع غزة، إلى جانب 9 عمليات ملاحقةٍ للمزارعين، و7 عمليات في الضفة المحتلة، (وقد سجَّلت عمليات ملاحقة المزارعين مقارنةً بالأسبوع السابق ارتفاعًا في الضفة مقداره 6 عمليات ملاحقة، وقد سجَّلت ملاحقات الصيادين ارتفاعًا مقدراه عمليتا ملاحقة في قطاع غزة عن ذلك الأسبوع).

فيما سُجلت إعتداءات أخرى خارج التصنيفات المذكورة بلغ مجموعها 80 اعتداءً تمثلت ب37 اعتداءً في الضفة، أما في القدس فسجلت 36 اعتداءً، و4 اعتداءاتٍ في قطاع غزة، و3 اعتداءاتٍ بالداخل المحتل، (بارتفاعٍ كبير جدًّا بمقدار 42 اعتداءً عن الأسبوع السابق).

وسجل التقرير ارتفاع كبير في اعتداءات المستوطنين، بلغ إجماليُّ اعتداءاتهم ب548 اعتداءً في الضفة والقدس. أما في الضفة فقد بلغ عدد تلك الاعتداءات 533 اعتداءً (بارتفاعٍ كبيرٍ جدًّا مقداره 516 اعتداءً عن الأسبوع السابق). وأما في القدس فقد رُصِدَ 15 اعتداءً، (بارتفاعٍ مقداره 7 اعتداءاتٍ عن الأسبوع السابق).

جدير بالذكر أن التقرير يصدر أسبوعيًا عبر مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي ضمن برنامج الرصد والتوثيق، ومتوفر بشكل كامل عبر منصات المركز الإعلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين