صاحب أعلى حكم في العالم يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

دخل الأسير عبد الله غالب البرغوثي (51 عامًا)، اليوم الأحد، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ الأسير البرغوثي وهو من قرية بيت ريما شمال غرب رام الله، اعتُقل في الخامس من آذار عام 2003.

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وأفاد النادي، بأنّ البرغوثي تعرّض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل استمر عدة شهور، كما تعرّض لعزلٍ انفرادي متواصل استمر لعدة سنوات، وهو يعتبر صاحب أعلى حكم في التاريخ، حيث صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد 67 مرة.

واستطاع الأسير البرغوثي خلال فترة اعتقاله تأليف عدّة كتب أحدها "أمير الظل- مهندس على الطريق" تحدث فيه عن قصة حياته وكفاحه ضد الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين