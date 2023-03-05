القيادي أبو عرة: الأسرى يواجهون جرائم الاحتلال بإرادتهم القوية

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشيخ مصطفى أبو عرة، أن الأسرى يتحدون الاحتلال الإسرائيلي ويواصلون خطواتهم الاحتجاجية، رداً على قرارات حكومة المستوطنين اليمينية ووزير الأمن القومي فيها، المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال أبو عرة في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن "الأسرى يواجهون جرائم الاحتلال بإرادة قوية، واستمرار احتجاجاتهم واستنفارهم في وجه سجانيهم، فيه دلالة أولاً على صبرهم وثباتهم وتحديهم لكل الإجراءات القمعية".

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وحذر من الدعم اللامحدود للمستوطنين وحمايتهم أثناء اقتحام المسجد الأقصى، معظم أيام الأسبوع، وتنفيذ اعتداءاتهم بحق الشعب الفلسطيني، مما يشكل "دوافع قوية لاستمرار المقاومة الفلسطينية وتناميها في وجه الاحتلال حتى نيل الحرية والكرامة سواء داخل السجون أو خارجها".

يذكر أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتجهون نحو خطوات أكثر حدة وتأثيرًا ضد إدارة السجون خلال هذا الأسبوع، بعد 20 يومًا من برنامج العصيان والاحتجاج على إجراءات الاحتلال والمتطرف "بن غفير" بحقهم، والتي تمس حياة الأسرى وواقعهم المعيشي بشكل مباشر.

وستبقى هذه الخطوات في حالة تصاعد حتى موعد الشروع في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، والمقرر في الأول من شهر رمضان المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين