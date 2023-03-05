"حماس" تهنئ الجهاد الإسلامي بإنجاز انتخابات مكتبها السياسي

هنئت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حركة الجهاد الإسلامي، بمناسبة إنجاز انتخابات المكتب السياسي للحركة.

وباركت "حماس" في تصريح صحفي لزياد النخالة تجديد انتخابه أميناً عاماً لولاية ثانية، معربةً عن اعتزازها بالعلاقة مع الجهاد الإسلامي من خلال تعزيز العمل المقاوم المشترك والتنسيق الدائم والمثمر في دعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان.

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وأكدت الحركة أنها ماضية مع حركة الجهاد الإسلامي على ذات الدّرب، حتى دحر الاحتلال وتحرير الأسرى والمقدسات.

وتمنت الحركة لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم النضالية نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.