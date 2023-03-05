أنصار "خان" يحُولون دون اعتقاله من قبل الشرطة الباكستانية

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، منعوا دخول الشرطة الباكستانية إلى مقر إقامة لاعتقاله بتهمة "شراء وبيع هدايا من شخصيات أجنبية".

وأصدرت محكمة في إسلام أباد، الثلاثاء الماضي، مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة عن خان على خلفية اتهامه بشراء وبيع الهدايا بشكل غير قانوني.

وأظهرت لقطات بثتها محطة "جيو نيوز" المحلية رجال الشرطة يقفون خارج المدخل الرئيسي لمنزل خان، ويمنعون دخول أي شخص للمنزل.

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وخان هو رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت على حجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عامًا.

ويواجه خان عددًا كبيرًا من القضايا المرفوعة ضده، "تتراوح من الإرهاب إلى محاولة القتل وغسيل الأموال"، حيث وتم رفع معظم القضايا، التي يصفها خان بأنها "صورية"، بعد الإطاحة به.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيسا للوزراء في البلاد خلفا لعمران خان. وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.

المصدر / الأناضول