فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين إلى 70 قتيلا

خبير زلازل ياباني يوضح سر "النبضة القاتلة" التي ألحقت الدمار الهائل بتركيا

"الأعلى للرياضة" يستعرض منجزاته خلال عام 2022

هيئة المعابر: تخصيص يوم الإثنين لمغادرة المعتمرين

من هو فؤاد الشوبكي "شيخ الأسرى"

عكرمة صبري.. محط استهداف المستوطنين وحكومتهم

الأسرى يواصلون نضالهم داخل السجون لليوم الـ(20) على التوالي

أبو مذكور: ارتفاع تسعيرة العمرة مرتبط بأسعار تذاكر الطيران والسكن

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال يناير الماضي

بكيرات: سلوك حكومة المستوطنين في القدس سيشعل حربًا مفتوحة

أنصار "خان" يحُولون دون اعتقاله من قبل الشرطة الباكستانية

05 مارس 2023 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
...
عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، منعوا دخول الشرطة الباكستانية إلى مقر إقامة لاعتقاله بتهمة "شراء وبيع هدايا من شخصيات أجنبية".

وأصدرت محكمة في إسلام أباد، الثلاثاء الماضي، مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة عن خان على خلفية اتهامه بشراء وبيع الهدايا بشكل غير قانوني.

وأظهرت لقطات بثتها محطة "جيو نيوز" المحلية رجال الشرطة يقفون خارج المدخل الرئيسي لمنزل خان، ويمنعون دخول أي شخص للمنزل.

اقرأ أيضاً: عمران خان يلقي كلمة في أول تجمُّع حاشد منذ محاولة اغتياله

وخان هو رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت على حجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عامًا.

ويواجه خان عددًا كبيرًا من القضايا المرفوعة ضده، "تتراوح من الإرهاب إلى محاولة القتل وغسيل الأموال"، حيث وتم رفع معظم القضايا، التي يصفها خان بأنها "صورية"، بعد الإطاحة به.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيسا للوزراء في البلاد خلفا لعمران خان. وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#عمران خان #الشرطة الباكستانية #رئيس الوزراء السابق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة