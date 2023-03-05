من هو فؤاد الشوبكي "شيخ الأسرى"

هو فؤاد حجازي محمد الشوبكي من مواليد 12 آذار / مارس 1940 في غزة، سياسي فلسطيني وجندي برتبة قائد وعضو في حركة فتح.

يُعتبر أكبر معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي لذلك أُطلق عليه لقب "شيخ الأسرى".

وُلد الشوبكي في 12 مارس 1940 في حي التفاح بمدينة غزة، حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة القاهرة، والتحق بحركة فتح وسافر معها إلى الأردن ولبنان وسوريا وتونس، متزوج وله 6 أولاد.

شغل منصب رئيس الاتحاد الفلسطيني للفروسية، ورئيس بلدية الزهراء، والرئيس الفخري لنادي الزيتون الرياضي ونادي التفاح الرياضي، وسمح الاحتلال الإسرائيلي له بالعودة عام 1995 بعد اتفاق أوسلو بينه وبين منظمة التحرير الفلسطينية.

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ويعد الشوبكي هو المسؤول المالي الأول في السلطة الفلسطينية، ومقرب من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وعضو في المجلس الثوري لفتح والمجلس العسكري للثورة الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.

في 12 أكتوبر 1997، تم تعيينه رئيسًا للمؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة، وفي 3 يناير 2002 نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية أطلق عليها اسم "سفينة نوح" بهدف إيقاف والسيطرة على سفينة كارين إيه في البحر الأحمر.

وقال الاحتلال الإسرائيلي:" إنّ السفينة كانت تحمل أسلحة من إيران للفلسطينيين واتهمت رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات والشوبكي بحيازتها".

واتهم الاحتلال الشوبكي بأنه المصدر الرئيسي للمال وتحريك القوارب، فيما نفى الشوبكي أيّ مسؤولية عن تمويل السفينة.

وفي مارس 2002 نفّذ الاحتلال عملية السور الواقي وفرض حصارًا على مكتب الرئاسة الفلسطيني في رام الله، وطالب خلالها بإقالة فؤاد الشوبكي والفلسطينيين الذين قتلوا وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.

وكان الشوبكي قد اعتقل من قبل السلطة الفلسطينية بعد ضغوط كبيرة من أطراف عدة ووضعته في سجن أريحا المركزي في مايو 2002، رغم حصوله على قرار بالإفراج عنه من قبل المحكمة الفلسطينية.

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وفي 14 آذار/مارس 2006، نفّذ الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة أريحا طوّقت فيها السجن المركزي واعتقلت فؤاد الشوبكي وأحمد سعدات وآخرين ممن تواجدوا في السجن.

وحكم على الشوبكي بالسجن 20 عامًا خُفّضت بعد ذلك إلى 17 سنة.

وعانى الشوبكي من عدة أمراض في داخل سجون الاحتلال حيث أُصيب بسرطان البروستاتا ويُشتبه بأنه مصاب بسرطان الكلى، كما أنه يُعاني من أمراض العيون والمعدة وارتفاع ضغط الدم.

المصدر / فلسطين أون لاين