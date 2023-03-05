أبو مذكور: ارتفاع تسعيرة العمرة مرتبط بأسعار تذاكر الطيران والسكن

غزة/ جمال غيث:

أرجع رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة عوض أبو مذكور، ارتفاع تسعيرة رحلات العمرة لشهري شعبان ورمضان من هذا العام، لارتفاع أسعار تذاكر الطيران والسكن في الديار الحجازية.

وقال أبو مذكور لصحيفة "فلسطين"، مساء أمس: إن تذاكر الطيران ارتفعت بواقع 50 دولارًا من شهر رجب لشعبان و100 دولار من شعبان لرمضان، إلى جانب ارتفاع أسعار السكن.

وأضاف أن أصحاب الفنادق في الديار الحجازية يؤجّرون شركات الحج والعمرة السكن شهريا وليس يوميا وهو من أسباب الارتفاع.

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وأعلنت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، مساء أمس، مواعيد وأسعار رحلات العمرة من القطاع لشهري شعبان ورمضان من هذا العام.

ووصلت تكلفة رحلة العمرة في 14 شعبان إلى 1450 دينارًا أردنيًا، وبلغ سعر الرحلة الثانية أواخر الشهر ذاته إلى 1340 دينارًا.

في حين وصل سعر الرحلة في الأول من رمضان لـ 1450 دينارًا، ووصل السعر في الثاني عشر من الشهر ذاته لـ1550، في حين وصل سعر الرحلة في أواخره 1650 دينارًا أردنيًا، بحسب جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة.

وبين أبو مذكور، أن جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة وتخفيفًا منها عن كاهل المواطنين حددت الأسعار للمعتمرين الراغبين بالبقاء لمدة 15 يومًا، و18 يومًا، بالإضافة إلى 25 يومًا.

وأشار إلى أن جمعيته حددت أسعار رحلات العمرة لشهري شعبان ورمضان، وذلك بعد دراسة الملف وبالتشاور مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وحددت الأسعار لجميع الشركات وأعلنته على الملأ "لتجنب الاستغلال".