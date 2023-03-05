وزارة الأسرى: خطوات الأسرى المقبلة أكثر حدة وتأثيرًا

حذّرت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة بأنّ "الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتجهون نحو خطوات أكثر حدة وتأثيرًا على إدارة السجون خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد عشرين يومًا من بدء برنامج النضال (العصيان) والاحتجاج على إجراءات إدارة السجون والمتطرف (بن غفير) بحقهم".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنّ خطوات الأسرى لليوم الأحد تتمثل في إغلاق جميع الأقسام لمدة 3 ساعات (10 صباحًا حتى 1 ظهرًا)، وتنظيم احتجاجات للأسرى في ساحات السجون (الفورة) من خلال جلسات جماعية، واستمرار ارتداء ملابس الأسرى (الشاباص).

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وبيّنت أنّ تصعيد الأسرى من خطواتهم هو نتيجة لعدم وجود توجُّه حقيقي لدى إدارة السجون لإنهاء الإجراءات والقرارات الأخيرة التي تم تنفيذها والتي تمسُّ حياة الأسرى وواقعهم المعيشي بشكل مباشر.

وأكدت أنّ هذه الخطوات ستبقى في حالة تصاعد حتى موعد الشروع في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين