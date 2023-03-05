فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وزارة الأسرى: خطوات الأسرى المقبلة أكثر حدة وتأثيرًا

الجهاد الإسلامي تجدد انتخاب النخالة أمينًا عامًا

عصافرة: حكومة رام الله ترفض الاستجابة لمطالب المعلمين في الضفة

المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر فبراير

مطلوب فني تصوير فيديو للعمل في الجامعة الإسلامية

الحرب الدينية.. حكومة المستوطنين تسعّر نارًا عنوانها "القدس والأقصى"

عضو بـ"مؤتمر 14 مليونًا": أنانية السلطة وتجاهل مطالب شعبنا زادا تغول الاحتلال

الأحزاب الإسرائيلية الفاشية.. سياسات تقود لـ"الفوضى العارمة" وتدفع لإشعال حرب دينية

الذكرى الـ 20 لعملية الاستشهادي "القواسمي" في حيفا

جرائم المستوطنين.. أولى مراحل تحويل الصراع إلى حرب دينية

بعد 20 يومًا على بدء برنامج العصيان

وزارة الأسرى: خطوات الأسرى المقبلة أكثر حدة وتأثيرًا

05 مارس 2023 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

حذّرت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة بأنّ "الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتجهون نحو خطوات أكثر حدة وتأثيرًا على إدارة السجون خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد عشرين يومًا من بدء برنامج النضال (العصيان) والاحتجاج على إجراءات إدارة السجون والمتطرف (بن غفير) بحقهم".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنّ خطوات الأسرى لليوم الأحد تتمثل في إغلاق جميع الأقسام لمدة 3 ساعات (10 صباحًا حتى 1 ظهرًا)، وتنظيم احتجاجات للأسرى في ساحات السجون (الفورة) من خلال جلسات جماعية، واستمرار ارتداء ملابس الأسرى (الشاباص).

اقرأ أيضًا: ردًّا على اقتحام النقب.. الأسرى يقرّرون إغلاقًا شاملًا للأقسام في جميع السجون غدًا

وبيّنت أنّ تصعيد الأسرى من خطواتهم هو نتيجة لعدم وجود توجُّه حقيقي لدى إدارة السجون لإنهاء الإجراءات والقرارات الأخيرة التي تم تنفيذها والتي تمسُّ حياة الأسرى وواقعهم المعيشي بشكل مباشر.

وأكدت أنّ هذه الخطوات ستبقى في حالة تصاعد حتى موعد الشروع في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأسرى #سجون الاحتلال #نضال الأسرى #عصيان في السجون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة