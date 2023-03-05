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الجهاد الإسلامي تجدد انتخاب النخالة أمينًا عامًا

05 مارس 2023 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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الجهاد الإسلامي تجدد انتخاب النخالة أمينا عاما

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد، انتخابها زياد النخّالة أمينا عاما لها لولاية ثانية تستمر حتى عام 2027.

وأنهت الحركة انتخابات المكتب السياسي بتجديد ولاية النخالة لأربع سنوات جديدة.

ووفق مصادر قيادية في حركة الجهاد الإسلامي صرحت لوسائل إعلام، فإن الحركة اختارت 5 أعضاء لتمثيل غزة و4 خارج فلسطين، بينما سيشرع الأمين العام بتعيين عضوين آخرين في المكتب السياسي في فترة لاحقة.

وستشهد الفترة المقبلة انتخابات خاصة بـ"مجلس الشورى الحركي".

ووفق المصادر ذاتها فإن الأعضاء الـ 5 المنتخبين لتمثيل ساحة غزة هم أحمد المدلل ويوسف الحساينة ومحمد حميد ونافذ عزام ووليد القططي"، بينما "انتخبت الحركة 4 أعضاء لتمثيلها في ساحات خارج فلسطين وهم أكرم العجوري ومحمد الهندي وعلي شاهين وإحسان عطايا".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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