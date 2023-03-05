وظائف شاغرة مؤقتة في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن توفر وظائف مؤقتة ضمن مشروع تطوير أنظمة وحدة العطاءات والمشتريات- المرحلة الثانية، الممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وهي على النحو التالي:

أولاً: وظيفة مراسل عدد 1

- وصف الوظيفة: مراسل: للقيام بالأعمال المختلفة التي تطلب من فرق العمل بوحدة العطاءات والمشتريات

- شروط التسجيل

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

- يفضل أن يكون لديه خبرة وممارسة سابقة في مجال العمل داخل المؤسسات.

- أن يكون العامل المتقدم بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.

- الاستعداد والرغبة في العمل كمراسل للفريق والقيام بأي أعمال تطلب منه من قبل فريق العمل.

- أن يتعهد بالالتزام بالأنظمة والسياسات والتعليمات المعمول بها في بلدية غزة بما يشمل ذلك الالتزام بالزي الرسمي للعمل وعوامل السلامة المهنية.

ثانياً: وظيفة محاسب/ة عدد 5

- وصف الوظيفة: محاسب/ة: للقيام بإنجاز عمليات الشراء واستدراج نماذج خدمة خارجية لتنفيذ اعمال الصيانة وذلك لدوائر البلدية المختلفة والقيام باي أعمال تطلب من قبل وحدة العطاءات والمشتريات

شروط التسجيل

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة معترف بها.

- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال المشتريات لدى إحدى الشركات الكبرى المعتمدة في مجال البيع والشراء مع تقديم شهادات الخبرة التي تثبت ذلك يوم المقابلة (يجب ان تكون الشهادات أصلية).

- إجادة تامة لاستخدام برامج Microsoft وبرامج المحاسبة.

- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.

- القدرة على إعداد التقارير الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية غزة وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- مستعد للعمل في أوقات الطوارئ.

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

ثالثاً: وظيفة مهندسة معمارية عدد 2

- وصف الوظيفة: مهندسة معمارية: للقيام بأعمال الديكور الداخلي والخارجي والتصميمات اللازمة لأعمال الصيانة واعداد جدول الكميات والقيام باي أعمال تطلب من قبل وحدة العطاءات والمشتريات.

- شروط التسجيل

- التقديم للإناث فقط

- أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة المعمارية

- خبرة في مجال اعمال الديكور الداخلي والخارجي والتصميمات اللازمة لأعمال الصيانة واعداد جدول الكميات لا تقل عن سنتين

- إجادة استخدام جميع البرامج الهندسية "AutoCAD - Lumion -.."

- الدقة والأمانة بالعمل.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والاستعداد للعمل في أوقات دوام مختلفة ولساعات طويلة..

- مستعد للعمل في أوقات الطوارئ

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

رابعاً: وظيفة مهندسة مدنية عدد 2

- وصف الوظيفة: مهندسة مدنية: للقيام بإعداد وثائق العطاءات والكفالات وإعداد وثائق المشاريع والقيام باي أعمال تطلب من قبل وحدة العطاءات والمشتريات.

شروط التسجيل

- التقديم للإناث فقط

- ان تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية بمعدل لا يقل عن جيد من جامعة معترف بها.

- خبرة عملية لا تقل عن عامين في إعداد وثائق العطاءات والكفالات وجداول الكميات وإعداد وثائق المشاريع.

- إجادة تامة لاستخدام برامج Microsoft والبرامج الهندسية المختلفة.

- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.

- أن تتحمل ضغط العمل والقدرة على العمل ضمن الفريق ومستعد للدوام لساعات عمل طويلة.

- مستعدة للعمل في أوقات الطوارئ..

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

خامساً: وظيفة عامل تعزيل عدد 25

- وصف الوظيفة: عامل تعزيل للقيام بأعمال تنظيف محطات الصرف التابعة لبلدية غزة الصحي من خلال تعزيل الغرف الرطبة للمحطات وتهيئة محطات الصرف الصحي وشبكة الصرف الصحي لموسم الأمطار، والقيام باي أعمال تطلب من قبل دائرة الصرف الصحي.

- شروط التسجيل

- أن يكون لديه القدرة على نزول الغرف الرطبة بداخل محطات الصرف الصحي.

- أن يكون لديه القدرة على العمل بالمياه العادمة.

- أن يتحمل ضغط العمل ويكون لديه الجاهزية تبعاً لظروف ومناخ العمل

- أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة وخال من الأمراض وبنية جسدية قوية وصحية مناسبة لطبيعة العمل

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان المدينة.

طريقة التسجيل

- يمكن التقدم للوظائف السابقة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التشغيل الفلسطيني على العنوان https://e.pfesp.ps/ بحيث يقوم المتقدم بتعبئة جميع بياناته وتحميل صورة الهوية ملونة ومن ثم الدخول لصفحة الوظائف واختيار التقدم لهذه الوظائف وتأكيد طلب التقديم.

- يمكنكم مشاهدة فيديو شرح لطريقة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://youtu.be/8D90iJyqNKI

- لمن يواجهه مشكلة فنية أثناء التسجيل عليه تقديم طلب شكوى للمساعدة عبر الرابط التالي:

https://e.pfesp.ps/page/report/ar/

- ينتهى التسجيل للوظائف السابقة بتاريخ 8/3/2023