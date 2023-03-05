مطلوب فني تصوير فيديو للعمل في الجامعة الإسلامية

إعلان توظيف صادر عن دائرة شؤون الموظفين في الجامعة الإسلامية بغزة تعلن فيه عن الحاجة إلى شغل وظيفة (فني تصوير فيديو) – بالمكافأة المقطوعة–
شروط التسجيل
• حاصل على شهادة علمية في مجال التصوير أو تخصصات ذات علاقة لا تقل عن درجة الدبلوم.
• خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التصوير.
• معرفة باستخدام الحاسوب.
• الإلمام ببرامج التصميم والمونتاج (فوتوشوب، بريمير، .. إلخ).
• التعامل الاحترافي مع جميع أنواع كاميرات التصوير الرقمي الفوتوغرافي والفيديو والأجهزة المساعدة كمانع الاهتزاز والسلايدر.
• القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.
• يجيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
• الإلمام بأنظمة الإضاءة والصوت وطبيعة التعامل معها.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )
آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الجمعة 10/03/2023م