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مطلوب فني تصوير فيديو للعمل في الجامعة الإسلامية

05 مارس 2023 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن دائرة شؤون الموظفين في الجامعة الإسلامية بغزة تعلن فيه عن الحاجة إلى شغل وظيفة (فني تصوير فيديو) – بالمكافأة المقطوعة–

شروط التسجيل

• حاصل على شهادة علمية في مجال التصوير أو تخصصات ذات علاقة لا تقل عن درجة الدبلوم.

• خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التصوير.

• معرفة باستخدام الحاسوب.

• الإلمام ببرامج التصميم والمونتاج (فوتوشوب، بريمير، .. إلخ).

• التعامل الاحترافي مع جميع أنواع كاميرات التصوير الرقمي الفوتوغرافي والفيديو والأجهزة المساعدة كمانع الاهتزاز والسلايدر.

• القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.

• يجيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

• الإلمام بأنظمة الإضاءة والصوت وطبيعة التعامل معها.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الجمعة 10/03/2023م

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