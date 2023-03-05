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5 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

05 مارس 2023 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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5 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 5 من مارس/ آذار العديد من الأحداث في الذاكرة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يذكر "" في أبرزه بنقاط:

  • 1949 بعد 4 أيام من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة بين مصر والكيان الصهيوني القوات الصهيونية، بقيادة إسحق رابين تستولي على منطقة أم الرشراش (إيلات) في عام 1948 ونتج عنها احتلال منطقة صحراء النقب، وأم الرشراش.
  • 1975 عملية فندق (سافوي) في (تل أبيب) حيث نفذت بعد نجاح ۸ فدائيين من حركة فتح بالتسلل بوساطة الزوارق المطاطية ودمر الفندق واستشهد الفدائيون وقتل عشرات الإسرائيليين.
  • 1986 وفاة أحد أشهر الدعاة في قطاع غزة الشيخ سليم سالم شراب.
  • 2002 هجوم مسـلح في (تل أبيب) نفذه إبراهيم حسونة من مخيم جباليا في أحد المطاعم، ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 30 آخرين، وتبنت كتائب الأقصى العملية.
  • 2003 عملية استشـهادية في مدينة حيفا، نفذها الاستشهادي محمد القواسمة من كتائب القسام في حافلة ركاب، ما أدى إلى مقتل 18 إسرائيليا وإصابة 40 آخرين.
  • 2003 قوات الاحتلال تعتقل مهندس العبوات والأحزمة الناسفة القائد عبد الله البرغوثي وتصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد (67) مرة.
المصدر / فلسطين أون لاين
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