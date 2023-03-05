الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، ليلة وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ووفق نادي الأسير، فقد اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين من الضفة والقدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ووفق مصادر محلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يتما، قضاء نابلس، وأغلقت مداخل البلدة، وحاصرت أحد المنازل واعتقلت شابين من داخله.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين يوسف وإسماعيل النجار، من داخل منزلهما بعد محاصرته، ومن ثم انسحبت من البلدة.

في محافظة الخليل، واصلت قوات الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين، حيث اعتقلت عددا من العمال قرب معبر ترقوميا.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس نصر الجعبة، من بلدة سنجر، وقامت بمصادرة حافلة نقل تجارية بعد محاصرة منزله وتفتيشه عدة ساعات.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الشاب المقدسي نور الدين دويك حتى يوم الأربعاء المقبل، علما أن قوات الاحتلال اعتقلته، مساء أمس السبت، أثناء مروره عن حاجز قلنديا العسكري.

ومددت محكمة الاحتلال اعتقال زين الدين علقم حتى الـ13 من شهر آذار/ مارس الحالي، علما أنه معتقل منذ يوم 28 من كانون الثاني/يناير الماضي.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال استولت على مركبة الأسير المقدسي المحكوم بالسجن 12 عاما، محمد فرحات من بلدة سلوان، أثناء مروره على حاجز زعيم العسكري شرق القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين